Άσπα: «Μπαίνοντας στο τραγούδι ένιωσα ξένη. Θέλει δουλειά και μαγκιά»

Η αδελφή του Madclip, Άσπα, εξήγησε ποιες δυσκολίες βρήκε στο τραγούδι αλλά και τι συμβουλή θα της έδινε ο αδελφός της - Αναλυτικά οι δηλώσεις της

H Άσπα, η αδελφή του τράπερ Madclip ήταν καλεσμένη στην Αστερόσκονη και μίλησε για την απώλεια του αδελφού της που έγινε το έναυσμα για τη δική της καλλιτεχνική πορεία στο τραγούδι.

«Δεν ήταν καθόλου σκοπός μου να γίνω τραγουδίστρια. Από μικρή το θεωρούσα βουνό. Ήταν από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μου, είχα χάσει τον αδερφό μου. Ξεκίνησε όλο από έναν κοντινό φίλο του αδελφού μου, πήγαινα στο στούντιο να κάνω διάφορα ντέμο γιατί ήταν η ψυχοθεραπεία μου. Έκανα ένα TikTok τη Στάχτη και το αγκάλιασε ο κόσμος. Ήμουν στα χαμένα εκείνη την περίοδο, πήγαινα όπου με πήγαιναν οι συγκυρίες».

