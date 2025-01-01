Γιώργος Τσαλίκης: Εσείς δεν έχετε πάτο και όριο... - Τι έγραψε ο τραγουδιστής

Ένα ποστ απολογισμού για τη χρονιά που τέλειωσε έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης για να μπορεί να το διαβάζει και να μην ξεχνά… Και τα έχει όλα. Και τα καλά και τα άσχημα, αλλά και το μεγάλο κίνητρο της ζωής του.

«Τελευταία μέρα του 24. Ένα ποστ για μένα πιο πολύ... για να το διαβάζω και να μη ξεχάσω...

Πάμε λοιπόν !!!

Αυτή η χρονιά με δυνάμωσε. Αρρώστησα χωρίς να σταματήσω να δουλεύω ούτε μια μέρα... όχι από ανάγκη, αλλά από πείσμα.

Βρήκα τη λύση και προχωράω...

Έχασα την πίστη μου για λίγο και όταν τη ξαναβρήκα ήταν σαν ένα συντριβάνι ενέργειας και μόνιμης σύνδεσης με την ανώτερη δύναμη που δε σου επιτρέπει να αμφιβάλλεις ότι όλα θα πάνε καλά ..Επέτρεψε μου να σου προτείνω κάτι: Πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου από όλους τους χειριστικούς που σε θέλουν εξάρτημα της μηχανής τους και μετά σήκωσε τα χέρια σου ψηλά και δώστη σε Εκείνον..

Εκείνος σου την έδωσε εξάλλου .. Ξέρει καλύτερα από σένα και εννοείται από τον κάθε «ειδικό» ξερόλα γύρω σου ποιο είναι το καλο σου ..

Ζήτα ευλογία και καθοδήγηση .. Και όλα θα γίνουν με ένα θεϊκό τρόποΑυτό έκανα και νιώθω σιγουριά, νιώθω ηρεμία, νιώθω δύναμη !

Παλεύω για αυτά που αγαπάω χωρίς να έχω πάντα απόλυτη επιτυχία αλλά είμαι εδώ ..

Δεν τα παρατάω ποτέ !

Ονειρεύομαι, οραματίζομαι, γειώνω τα θέλω μου με σκληρή δουλειά και δικαιοσύνη, με αγάπη και ενσυναίσθηση και για μένα και για τους άλλους ..

Φέτος άκουσα πολλά .. πολεμήθηκα πολύ .. άκαρπα όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα ..

Σας ευχαριστώ ΟΛΟΥΣ !!

Και εσάς που με πολεμήσατε ..

Και εσάς που με αγαπήσατε ..

ΟΛΟΙ με βοηθήσατε να γίνω πιο δυνατός .,

Για μένα, για τη Δώρα, για το Βασίλη, το Χάρη και τον Άγγελο, για τους δικούς μου ανθρώπους , για το δίκαιο και το καλό!

Εσείς δεν έχετε πάτο και όριο .

Έχω εγώ όμως πια φρένο .

Και για μένα και για εσάς ..

Ο Γιώργος είναι ένα παιδί αυτό είναι δεδομένο ..

Ένα δυνατό όμως παιδί γεμάτο αγάπη, ένας καλλιτέχνης που μέσα από την επικοινωνία του με τον κόσμο γεμίζει η ψυχή του .

Καλή χρονιά !

Το 25 θα είναι καλύτερη χρονιά γιατί έτσι θέλουμε και έτσι μας αξίζει ..

Το καλό πάντα νικάει !

Ο θεός πάντα νικάει ..

Δώστε του το τιμόνι και καλή διασκέδαση γιατί η ζωή αν και σκληρή ειναι ωραία !

2025 είμαι έτοιμος για τις αλλαγές και τις ανατροπές που φέρνεις και όλοι περιμένουμε!

Όλα για καλο !

Καλή χρονιά άνθρωποι ♥

Γιώργος»

