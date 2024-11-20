Νατάσα Θεοδωρίδου: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μιλάμε με τον Γιώργο Θεοφάνους»

Πολύς λόγος έχει γίνει από το Πάσχα του 2023 για τις κλονισμένες σχέσεις της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιώργο Θεοφάνους για την παραχώρηση του πασίγνωστου τραγουδιού «Φεγγάρι μου» από εκείνον σε διαφημιστική καμπάνια με διασκευή των στίχων σε μια εν μέρει τρολ έκδοχή.

Αυτό φαίνεται πως και επισήμως ανήκει στο παρελθόν. Το τέλειωσε η ίδια η Νατάσα Θεοδωρίδου μιλώντας στις κάμερες με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Μια παραλίγο ευτυχία».

Διαβάστε ακόμα : Κατερίνα Λιόλιου: «Δεν νομίζω ότι έχω τα προσόντα για Eurovision»

-Τι σημαίνει για εσάς ευτυχία;

«Ευτυχία είναι το τραγούδι, είναι η οικογένεια, οι φίλοι, ζωή… Η ζωή είναι ευτυχία. Είμαι για τρίτη χρονιά στην Ακτή Πειραιώς με την Αναστασία και τους Alcatrash. Είναι νέα παιδιά που κάνουν με πολλή αγάπη αυτό που κάνουν και όλοι μας κάνουμε ένα πάρτι», είπε αρχικά η Νατάσα Θεοδωρίδου και συνέχισε δίνοντας μια ξεκάθαρη απάντηση για τον Γιώργο Θεοφάνους:

«Θα κλείσει με αυτό για να μην κουράζεστε κι εσείς. Εγώ τον Γιώργο τον αγαπώ, μου έχει δώσει τεράστιες επιτυχίες και θέλω να πιστεύω ότι τις έχω τραγουδήσει καλά. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει κι έχει αγαπήσει αυτά τα τραγούδια.

Πάνω από αυτό, και το λέω πολύ έντιμα, δεν μπαίνει τίποτα. Καμία στεναχώρια, καμία πικρία, μόνο αγάπη για τα τραγούδια και για τους ανθρώπους που μας τα δίνουν και για εμάς που τα τραγουδάμε και τα μαθαίνει ο κόσμος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μη μιλάμε με τον Γιώργο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.