Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μπήκε η Ορθούλα Παπαδάκου καθώς πενθεί την απώλεια της αγαπημένης της μητέρας. Η πρώην παίκτρια του Survivor ανέβασε στα social media το δικό της αντίο μαζί με φωτογραφίες της μητέρας της.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν τη θλίψη, τον πόνο και την απώλειά μου τώρα. Μαμά.... Μου λείπεις!! Σε ευχαριστώ που είσαι το άτομο που είμαι σήμερα και με καθοδηγείς σε όλη μου τη ζωή. Μου έμαθες ότι χρειάζεται να στέκομαι στο ύψος μου σήμερα! Η παρουσία σου άφησε αντίκτυπο σε όλους όσους είχαν την ευκαιρία να σε γνωρίσουν.

Πηγή: womenonly

