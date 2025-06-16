Ρία Ελληνίδου: Έχω σκεφτεί να παρατήσω το τραγούδι - Το ενδεχόμενο να αλλάξει καριέρα (video)

Για το τραγούδι και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με άλλο επάγγελμα μίλησε, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ρία Ελληνίδου.

«Αν δεν ήμουν τραγουδίστρια, θα μπορούσα να κάνω stand-up comedy. Μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ. Θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε ένα σίριαλ με χιούμορ. Αλλά όχι ως ένας χαρακτήρας με πολύ μπλα μπλα, ως ένας χαρακτήρας που θα πετάγεται πού και πού και θα λέει την ατάκα του. Κάνω σε όλους πάντα χιούμορ και όσοι δεν με ξέρουν ίσως να με παρεξηγούν», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

Σε άλλο σημείο η ίδια σημείωσε: «Έχω σκεφτεί να τα παρατήσω, όλοι το έχουν σκεφτεί. Όλες οι δουλειές έχουν δυσκολίες. Έχουμε πολλά προβλήματα υγείας, συχνά κλείνει ο λαιμός.

Κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει είναι ότι οι περισσότεροι τραγουδιστές το πρωί που ξυπνάμε δεν μιλάμε, τουλάχιστον μία ώρα μέχρι να συνέλθει το σύστημα. Μετά από δύο βραδιές Παρασκευή και Σάββατο, την Κυριακή δεν μιλάω καθόλου ή το πολύ το απόγευμα. Αν δεν το κάνουν άλλοι, είναι γιατί δεν το γνωρίζουν. Κάνουν κατάχρηση και μετά χάνουν τη φωνή τους», πρόσθεσε η Ρία Ελληνίδου.

