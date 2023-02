My Style Rocks: These boots are made for… styling! – Ξεκαρδιστικό το σημερινό επεισόδιο (trailer)

Καθημερινά στις 17:00

Ένα επεισόδιο του MY STYLE ROCKS με αρκετό γέλιο έρχεται στις οθόνες μας σήμερα στις 17:00 στον ΣΚΑΪ.

Η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχεται στο πλατό τις 9 διαγωνιζόμενες οι οποίες πρέπει αυτή τη φορά να εμπνευστούν looks, τα οποία θα ενσωματώνουν το στοιχείο «boots over the knee»! Πόσο εύκολο θα είναι για εκείνες το συγκεκριμένο concept;

Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης είναι έτοιμοι να αξιολογήσουν τη νέα προσπάθεια των fashionistas και να τις συμβουλέψουν, αρκεί κι εκείνες να είναι έτοιμες να ακούσουν…

Οι εντάσεις που έχουν οι διαγωνιζόμενες μεταξύ τους στα παρασκήνια μεταφέρεται και στο πλατό με τις αντιπαραθέσεις την ώρα της βαθμολόγησης να παίρνουν φωτιά.

Μέσα σε όλη την ένταση, απολαυστική και χαλαρωτική η χιουμοριστική πινελιά της Νικόλ που αποφασίζει να ξεδιπλώσει ένα κρυφό της ταλέντο, μιμούμενη και τους τρεις κριτές!

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 17:00

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.