MY STYLE ROCKS

Με την Κατερίνα Καραβάτου

IT’S MY PARTY!!!

Οι διαγωνιζόμενες σήμερα κάνουν party για τα γενέθλιά τους στην πασαρέλα του My Style Rocks. Πρέπει τα outfit που θα παρουσιάσουν να είναι λαμπερά, γιορτινά και πάνω από όλα επίσημα! Ποιες θα καταφέρουν να αναδειχθούν σε πρωταγωνίστριες και ποιες θα βρεθούν ξαφνικά εκτός δοκιμασίας;

Η Σοφία φαίνεται πως έχει κρατήσει μέσα της το «χάλια» που της είπε εχθές η Μαρία για το look της και το συζητάει μαζί της.

Ποιο ρούχο της Ειρήνης είναι τόσο δελεαστικό στα μάτια του Γιώργου Καράβα που σηκώνεται για να το… δοκιμάσει;

Δείτε το τρέιλερ:

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30



Πηγή: skai.gr

