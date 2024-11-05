Μy style Rocks Gala: Νικήτρια η Σοφία Χριστοδούλου- Αποχώρησε η Ιωάννα Μπαράκη

Γεμάτο συγκίνηση ήταν το Gala που ολοκλήρωσε την έκτη διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η Σοφία Χριστοδούλου ήταν η νικήτρια που παρέλαβε συγκινημένη την επιταγή των 2.500 ευρώ ενώ μία μεγάλη αγκαλιά από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες περίμενε την Ιωάννα Μπαράκη που ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της και αποχώρησε.

Το θέμα του Gala φάνηκε πως δυσκόλεψε αρκετά τις fashionistas που σε αρκετές περιπτώσεις βρέθηκαν οριακά εκτός θέματος. Τις εντυπώσεις κέρδισε η Άννα με το εντυπωσιακό outfit και τον χορευτικό τρόπο που το παρουσίασε.

Ωστόσο η υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε έγινε αφορμή για μία έντονη αντιπαράθεση την ώρα της εμφάνισης της Μαρίας.

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων στις χαμηλότερες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα βρέθηκαν η Ιωάννα, η Έλλη και η Σέβη.

Η ψηφοφορία των διαγωνιζόμενων για το ποια θα παραμείνει από τις τρεις κατέληξε σε ισοψηφία ανάμεσα στην Ιωάννα και την Έλλη.

Αυτός είχε ως αποτέλεσμα οι fashionistas να βρεθούν μπροστά στην κριτική επιτροπή η οποία έδωσε το πράσινο φως στη Σέβη.

Στη συνέχεια η Ιωάννα και η Έλλη συζήτησαν μαζί τους με τον Γιώργο Καράβα να δίνει τη δική του ψήφο στην Έλλη, την Έλενα Χριστοπούλου να στηρίζει την Ιωάννα και τον Στέλιο Κουδουνάρη να παίρνει την τελική απόφαση δίνοντας την δεύτερη ευκαιρία στην Έλλη.

Δείτε τα αποσπάσματα:

Νικήτρια η Σοφία Χριστοδούλου:

Αποχώρησε η Ιωάννα Μπαράκη:

Έλλη, Σέβη και Ιωάννα υποψήφιες προς αποχώρηση:

Η χορευτική πασαρέλα της Άννας:

