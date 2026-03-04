Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο «The Riders» φέρνουν το Χόλιγουντ στη Χαλκίδα, με τον ΟΣΕ Χαλκίδας στην Εύβοια να μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό πλατό της δεκαετίας του '80.

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των προετοιμασιών την Τετάρτη, με τα φορτηγά που μετέφεραν τον εξοπλισμό να αποχωρούν από τον σιδηροδρομικό σταθμό αργά το βράδυ, αφού παρέμειναν εκεί από νωρίς το πρωί για να στήσουν το σκηνικό.

Ο δημοφιλής ηθοποιός βρίσκεται ήδη στην Αττική και αναμένεται να φτάσει στην πόλη με άκρα μυστικότητα την Πέμπτη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι λήψεις στον εσωτερικό και τον προαύλιο χώρο του κτηρίου, οι οποίες θα διαρκέσουν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.