Ο Bad Bunny και το σόου του στο ημίχρονο του Super Bowl LX γιορτάζουν ένα μνημειώδες ορόσημο τηλεθέασης. Σύμφωνα με την εταιρεία ψυχαγωγίας Roc Nation του JAY-Z, η παράσταση συγκέντρωσε 4,157 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

H Roc Nation που είχε την παραγωγή του σόου δεν παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία για τις 4,157 δισ. προβολές. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει τη μετάδοση στις ΗΠΑ, τις διεθνείς ροές, το YouTube και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες. Τα επίσημα δεδομένα ροής των Nielsen και Adobe Analytics κατέγραψαν 128,2 εκατομμύρια θεατές για την παράσταση.

Με βάση τα στοιχεία είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές σόοου για το ημίχρονο του Super Bowl στην ιστορία του, πίσω από εκείνα των Kendrick Lamar, Michael Jackson και Usher. Πρόσθετες αναφορές από το Variety υποδηλώνουν ότι ο τεράστιος αριθμός των τεσσάρων δισεκατομμυρίων περιλαμβάνει τη συνολική προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε λογαριασμούς θαυμαστών, influencers και πλατφόρμες που ανήκουν σε αυτούς.

Ο καλλιτέχνης, γεννημένος ως Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο έφερε την πορτορικανική κουλτούρα στο στάδιο Levi’s στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, για την παράστασή του στο ημίχρονο του Super Bowl του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

