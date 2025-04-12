H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο των εμφανίσεών της και έκανε μια ανάρτηση στα social media για να το ανακοινώσει στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η influencer εμφανιζόταν σε νυχτερινό μαγαζί, όπου και διασκέδαζε τους παρευρισκόμενους ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες. Ωστόσο, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της στο Ιnstagram, οι εμφανίσεις της φτάνουν στο τέλος τους σήμερα, Σάββατο 12 Απριλίου. Στον προσωπικό της λογαριασμό, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, οι οποίες ενθουσίασαν τους θαυμαστές της.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια δημοσίευσε στιγμιότυπα από το σόου της. Μάλιστα, κάποια ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, αφού η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φορά κόκκινα εσώρουχα και ζαρτιέρες και ποζάρει μέσα σε μία κατασκευή που μοιάζει με τεράστιο ποτήρι. «Αντίο μωρό. Το μεγάλο φινάλε! Τελευταία εμφάνιση, αυτό το Σάββατο», έγραψε.

