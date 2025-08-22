Μιμή Ντενίση: Φόρεσε το μαγιό της και απολαμβάνει τις διακοπές της σε spa

Αμίμητη... Η Μιμή Ντενίση φόρεσε το μαγιό της και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της σε spa.

«Some days at the spa!! Όπως κάθε χρόνο γαλήνη» δηλώνει η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της. Όπως φαίνεται και σε μια δεύτερη φωτογραφία, στην οποία είναι ξαπλωμένη σε έναν καναπέ, η δημοφιλής ηθοποιός διατηρείται σε φόρμα, περνάει καλά και «φαίνεται προς τα έξω».

Πηγή: skai.gr

