Μέντα Live με τον Παντελή Θαλασσινό

Ο Μέντα 88 υποδέχεται στη σκηνή των Μέντα Live τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Ένα ξεχωριστό Μέντα Live στην καρδιά της πόλης.

Μια βραδιά για να είμαστε όλοι εκεί. Να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και ν΄ αφήσουμε τα τραγούδια να μας ενώσουν.

Παντελής Θαλασσινός

Με μια πορεία που μετρά δεκαετίες δημιουργίας και επιτυχιών, ο Παντελής Θαλασσινός κατάφερε να γεφυρώσει το παραδοσιακό με το έντεχνο τραγούδι, χαρίζοντάς μας διαχρονικά κομμάτια όπως τα «Εισιτήριο στην τσέπη σου», «Ανάθεμά σε», «Καράβια Χιώτικα» και τα εμβληματικά «Σμυρναίικα Τραγούδια». Από την εποχή των Λαθρεπιβατών μέχρι τη σπουδαία προσωπική του δισκογραφία, παραμένει μια φωνή - σταθμός που «ταξιδεύει» από το Αιγαίο μέχρι τις γειτονιές της Αθήνας. Συνοδευόμενος από μια μπάντα κορυφαίων μουσικών, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αυθεντικότητα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

