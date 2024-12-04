Survivor: Ξέσπασαν σε κλάματα μόλις άκουσαν το σημαντικότερο έπαθλο

Μετά την ένωση οι Survivors χωρίστηκαν και έτσι οι δύο νεοσύνθετες ομάδες, πρέπει να διαγωνιστούν για το πιο συγκινητικό έπαθλο στο Survivor. Μόλις ο Λιανός τους ανακοίνωσε ότι οι νικητές θα

συναντήσουν από κοντά στον Άγιο Δομίνικο, ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, τους «κόπηκαν» τα πόδια. Συγκινημένη η Ελένη μόλις το άκουσε είπε: «Κρατιέμαι όσο γίνεται μέρι το τέλος, το θέλω πάρα πολύ, εννοείται, η απορία μου είναι, πως θα γίνει σε εμάς που είναι ανήλικη η κόρη μου να ταξιδέψει. Οπότε ας υποθέσω και ελπίζω πως θα είναι 2 για μένα - βασικά όχι 2 αλλά 1,5». Στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα για την κόρη της, που της λείπει πολύ. Και η Χριστιάνα ξέσπασε σε κλάματα με λυγμούς και είπε: «Σίγουρα θα ήθελα την μαμά μου, την γιαγιά μου(...)είναι αδυναμία μου η μαμά μου». Τέλος, και η Φοίβη δεν κράτησε τα δάκρυά της και είπε: «Μην με ρωτήσεις εμένα, δεν ξέρω μια από τις αδελφές μου ίσως, η μαμά μου, η γιαγιά μου(...)».

Οι Survivors προσπάθησαν και διαγωνίστηκαν με την «ψυχή» τους. Αδιαμφισβήτητα, είναι ένα έπαθλο που έχουν πιο πολύ ανάγκη - μετά το φαγητό- , αφού έχουν να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα τόσο πολύ καιρό. Και αυτή η αγωνία για την νίκη φάνηκε, όταν η Ελένη και ο Ορφέας έχασαν ένα πόντο και δεν μπορούσαν να... ηρεμήσουν.

Η νίκη κρίθηκε στον... πόντο. Με πολύ κόπο και ιδρώτα, κατάφεραν και νίκησαν οι Τίγρεις. Η χαρά και η συγκίνησή τους ήταν τεράστια. Σε αντίθεση με τους Αετούς που στεναχωρήθηκαν και κλαίγαν με... «λυγμούς», αφού έχασαν για ένα μόλις πόντο αλλά και γιατί δεν θα δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

