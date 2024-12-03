Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Το ιδιαίτερο στολίδι που βάζει κάθε χρόνο στο δέντρο της και η σημασία του

Ανάμεσά τους και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη που χθες πρωτομηνιάτικα στόλισε το σπίτι της με τα Χριστουγεννιάτικα.

Και δεν έφτιαξε μόνο Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έβαλε στολίδια παντού. Και στον μπουφέ και στον καθρέφτη και γιρλάντες που κρέμονται και γενικά όσα χρειάζονται για να μεταμορφωθεί το σπίτι για τις γιορτές. Όλα εξάλλου γίνονται πιο όμορφα με τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Ένα όμως έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη και το προσέχει σαν τα μάτια της. Μια κόκκινη μπάλα που είναι από χέρι. Από τη γιαγιά της τη Δήμητρα Σιδέρη, που έφυγε από τη ζωή πριν από 2,5 περίπου χρόνια.

Η Ελεωνόρα είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα της μαμάς της Ισιδώρας Σιδέρη και αυτό το στολίδι για εκείνη είναι και κατά κάποιον τρόπο το γούρι της.

«Στολιστήκαμε κι εμείς…. Καλό μήνα να έχουμε, αγάπες μου. Καλές Γιορτές και αγάπη μπόλικη.

*Στην πρώτη φωτογραφία, η μπάλα που κρατάω χρόνια από την γιαγιά μου την Δήμητρα, την υπέροχή μου.

Μπαίνει πάντα για το καλό» έγραψε η ίδια.

