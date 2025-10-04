Στις δυσκολίες που βιώνει το τελευταίο διάστημα αναφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου στο νέο επεισόδιο του Voice.

Ο τραγουδιστής και coach της εκπομπής δεν δίστασε να σχολιάσει με αυτοσαρκασμό και χιουμοριστική διάθεση τόσο τους διαγωνιζόμενους όσο και τον ίδιο του τον εαυτό.

Συγκεκριμένα, όταν στη σκηνή βρέθηκε ο Σμακ για να διεκδικήσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του σόου, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε: «Κουράστηκες; Από τώρα; Αν σου πω τι έχω περάσει εγώ, δεν μας φτάνουν 100 επεισόδια του Voice και του Μόις».

«Δεν κουραζόμαστε, οι άνθρωποι μας κουράζουν» τόνισε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Στη συνέχεια, μάλιστα, ξαναπήρε τον λόγο ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου συνομιλώντας με τν Σμακ ανέφερε πως «το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου και την πάρτη σου, εσύ και εσύ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.