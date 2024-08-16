Χάρης Γρηγορόπουλος: «Τι σημαίνει να ξαναφτιάξω τη ζωή μου; Τη ζωή μου την έχω φτιαγμένη»

Για τα επαγγελματικά του πλάνα, αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Χάρης Γρηγορόπουλος.

Ο ηθοποιός που συνεχίζει θεατρικά στην παραστάση «Μάρτυρας Κατηγορίας» σε συνέντευξη που έδωσε στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και στον Παναγιώτη Βαζαίο αποκάλυψε πως όταν ο γιος του ανακοίνωσε πως θέλει να γίνει ηθοποιός πανικοβλήθηκε. Πλέον όμως το βλέπει αλλιώς. Πώς είναι η ζωή του μετά τον χωρισμό από τη Φωτεινή Ντεμίρη; Ποια είναι τα απόμενα σχέδιά του;

-Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αυτόν τον καιρό;

«Είμαι σε φάση ξεκούρασης, γυμνάζομαι, κολυμπάω στη θάλασσα και τεμπελιάζω. Είναι κάτι που χρειαζόμουν πολύ αυτόν τον καιρό! Να ηρεμήσω».

-Θα σε δούμε κάπου τηλεοπτικά;

«Θα κάνω ένα guest στη σειρά 10 επεισοδίων για τη Μαρία Κάλλας, που θα παιχτεί στην ΕΡΤ. Χαίρομαι πολύ γιατί σκηνοθετεί η Όλγα Μαλέα, με την οποία έχουμε δουλέψει πολύ στο παρελθόν, και είμαι ήσυχος για το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα για τον ρόλο μου προς το παρόν».

-Έχεις συμπληρώσει 40 χρόνια ως ηθοποιός. Τι συμβουλές θα έδινες σε κάποιον ανερχόμενο ηθοποιό;

«Πραγματικά φέτος έκλεισα 40 χρόνια ηθοποιός. Δεν είναι το forte μου να δίνω συμβουλές, είναι γνωστό πάντως, ότι αυτή η δουλειά θέλει πολλή αγάπη, πολλή επιμονή και πολλή υπομονή».

-Ο γιος σου ακολουθεί τα βήματα της υποκριτικής, πώς ένιωσες όταν σου ανακοίνωσε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός;

«Ομολογώ πως στην αρχή πανικοβλήθηκα γιατί άφησε μία πολύ καλή σχολή στο πανεπιστήμιο, στην οποία ήταν πολύ καλός. Όμως όταν είδα καθαρά, ότι το παιδί «το έχει», τον στήριξα και τον στηρίζω με όλη μου τη δύναμη».

-Θα ήθελες να παίξετε κάποια στιγμή μαζί;

«Ω ναι, θα ήθελα πολύ. Είναι πολύ καλός ηθοποιός. Θα ήθελα πολύ να παίξουμε μπάλα στη σκηνή. Κι εκείνος το ίδιο. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε».

-Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι έχετε χωρίσει με τη σύζυγό σου Φωτεινή Ντεμίρη, τι έχει αλλάξει στη ζωή σου;

«Θα σου φανεί αστείο, αλλά δεν αλλάξανε πολλά πράγματα. Με τη σύζυγό μου έχουμε μία πολύ βαθιά σχέση και επικοινωνούμε ουσιαστικά».

-Έχεις σκεφτεί να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου; Είσαι ανοιχτός σε κάτι τέτοιο;

«Τι σημαίνει να ξαναφτιάξω τη ζωή μου; Τη ζωή μου την έχω φτιαγμένη πολύ καλά, και είναι στα καλύτερά της. Κι εγώ είμαι στα καλύτερά μου, σε όλα τα επίπεδα. Και προσωπικά και κοινωνικά και επαγγελματικά. Απλώς με θλίβει καθημερινά η χώρα που ζω. Έχω μάθει να ζω σαν UFO, σαν πολίτης μιας προηγμένης ευρωπαϊκής χώρας και έτσι έχω μάθει και στα παιδιά μου να ζουν. Όπως καταλαβαίνεις αυτό είναι αγώνας».

