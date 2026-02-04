Ο δισκογραφικός παραγωγός και DJ Μαρκ Ρόνσον θα τιμηθεί για την Εξαίρετη Συνεισφορά του στη μουσική στην τελετή απονομής των Βρετανικών Μουσικών Βραβείων - Brit Awards 2026 αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ο μουσικός θα παραλάβει το βραβείο στην τελετή στις 28 Φεβρουαρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά εκτός Λονδίνου στην 50χρονη ιστορία της, στην Co-op Live στο Μάντσεστερ.

«Αυτή είναι η πιο σημαντική τιμή στην καριέρα μου. Σκέφτομαι τις φορές που έχω παρακολουθήσει καλλιτέχνες που σέβομαι να παραλαμβάνουν το ίδιο βραβείο. Η ιδέα ότι τώρα συνεχίζω την παράδοση μου φαίνεται απίθανη» τόνισε ο Μαρκ Ρόνσον.

«Έφυγα από την Αγγλία ως παιδί, αλλά αυτή η χώρα διατρέχει όλα όσα έχω δημιουργήσει. Οι Βρετανοί καλλιτέχνες με τους οποίους έχω συνεργαστεί - η λαμπρότητά τους και η άρνησή τους να κάνουν συμβιβασμούς - διαμόρφωσαν όχι μόνο το έργο μου, αλλά και τον τρόπο που καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνει η μουσική. Και πάνω απ' όλα, είναι ο κόσμος εδώ που με στήριξε και ήταν εδώ για μένα. Οι θαυμαστές, το κοινό των Φεστιβάλ, οι αγοραστές δίσκων και οι streamers - η αγάπη ήταν πάντα συντριπτική. Είμαι απέραντα ευγνώμων για όλα αυτά» υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών, ο Ρόνσον έχει κάνει την παραγωγή σε διάφορες πολυπλατινένιες επιτυχίες, όπως τα «Back To Black» και «Valerie» της Έιμι Γουάινχαουζ, τη συνεργασία του με τον Μπρούνο Μαρς «Uptown Funk», το «Electricity» της Dua Lipa και το «Nothing Breaks Like A Heart» της Μάιλι Σάιρους.

Έχει επίσης κυκλοφορήσει διάφορα σόλο άλμπουμ όλα αυτά τα χρόνια, ενώ έχει βοηθήσει στη σύνθεση βραβευμένων τραγουδιών για τα soundtrack των ταινιών Barbie, A Star Is Born, Euphoria και άλλων. Η τελευταία αυτή διάκριση προστίθεται στη συλλογή του από δύο βραβεία BRIT, εννέα βραβεία Grammy, καθώς και από ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για τη συνδημιουργία του «Shallow» με τη Lady Gaga.

Πηγή: skai.gr

