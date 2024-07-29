Λογαριασμός
Power of Love: Δύο ραντεβού που φέρνουν εκπλήξεις - Δείτε το trailer

Απόψε στις 22:00 στον ΣΚΑΪ, με την Κατερίνα Καραβάτου 

Power of Love

Η αποχώρηση του Αργύρη από το Power of Love, επανάφερε την αριθμητική ισορροπία ανάμεσα στα δύο σπίτια και η εβδομάδα ξεκινά χωρίς την είσοδο κάποιου νέου αγοριού όμως τα… νέα είναι πολλά αφού δύο ραντεβού πραγματοποιήθηκαν αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

Power of Love

Η Νίκη απόλαυσε ιδιαίτερα το ραντεβού της με τον Δήμο ενώ ο Jason φάνηκε να δικαιώνεται από την επιλογή του να βγει σε ραντεβού με τη Σωτηρία. Θα καταφέρει μετά από αυτή τη συνάντηση να της αλλάξει τη γνώμη που έχει για εκείνον; Πώς θα αντιδράσει ο Νίκος βλέποντας τα όσα διαδραματίστηκαν στο ραντεβού τους;

Μία ένταση προκύπτει ανάμεσα στη Σωτηρία και τη Μαρκέλλα με τη Νίκη. Τι είναι αυτό που έχει συμβεί και φέρνει απέναντι δύο κορίτσια που ήταν φίλες;

Power of Love

Ο Jason και η Νίκη έχουν το δικαίωμα να διαλέξουν τρία ζευγάρια και να τους δώσουν χρόνο στο Κόκκινο δωμάτιο. Ποια ζευγάρια επιλέγουν και πώς θα εξελιχθούν οι συναντήσεις τους;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Power of Love ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
