Η αποχώρηση του Αργύρη από το Power of Love, επανάφερε την αριθμητική ισορροπία ανάμεσα στα δύο σπίτια και η εβδομάδα ξεκινά χωρίς την είσοδο κάποιου νέου αγοριού όμως τα… νέα είναι πολλά αφού δύο ραντεβού πραγματοποιήθηκαν αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

Η Νίκη απόλαυσε ιδιαίτερα το ραντεβού της με τον Δήμο ενώ ο Jason φάνηκε να δικαιώνεται από την επιλογή του να βγει σε ραντεβού με τη Σωτηρία. Θα καταφέρει μετά από αυτή τη συνάντηση να της αλλάξει τη γνώμη που έχει για εκείνον; Πώς θα αντιδράσει ο Νίκος βλέποντας τα όσα διαδραματίστηκαν στο ραντεβού τους;

Μία ένταση προκύπτει ανάμεσα στη Σωτηρία και τη Μαρκέλλα με τη Νίκη. Τι είναι αυτό που έχει συμβεί και φέρνει απέναντι δύο κορίτσια που ήταν φίλες;

Ο Jason και η Νίκη έχουν το δικαίωμα να διαλέξουν τρία ζευγάρια και να τους δώσουν χρόνο στο Κόκκινο δωμάτιο. Ποια ζευγάρια επιλέγουν και πώς θα εξελιχθούν οι συναντήσεις τους;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

