Happy Traveller στην Ουρουγουάη - Το Β’ μέρος, την Κυριακή 23 Μαρτίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ

Στο Β΄ μέρος βγαίνουμε από την πρωτεύουσα και επισκεπτόμαστε τις δύο πιο δημοφιλείς μικρές πόλεις της χώρας, την Punta Del Este και την Colonial Del Sacramento.

Κινούμενοι νοτιοανατολικά φτάνουμε στην παραλιακή Punta Del Este. Μία μικρή πόλη που στο πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε σε ένα κοσμοπολίτικο resort, πόλο έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο. Εδώ θα θαυμάσουμε το διάσημο άγαλμα «χέρι» στην παραλία της πόλης, έργο του γνωστού Χιλιανού γλύπτη Mario Irarrázabal, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της χώρας! Θα δούμε τον ιστορικό φάρο ύψους 45 μέτρων, θα βρεθούμε στο νοτιότερο σημείο της χώρας, ενώ θα επισκεφθούμε μία πολύ περίεργη «κυματιστή» γέφυρα και το εντυπωσιακό Casapueblo, ένα σπίτι-μουσείο, το οποίο αρχιτεκτονικά θυμίζει Gaudi και… Σαντορίνη!

Στη συνέχεια θα οδηγήσουμε δυτικά της πρωτεύουσας Μοντεβιδέο, προς τα σύνορα της Αργεντινής, για να βρεθούμε στην Colonial Del Sacramento, ακριβώς απέναντι από το Buenos Aires. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες και πιο ιστορικές πόλεις της Ουρουγουάης, η οποία είναι στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομίας της Unesco. To πλακόστρωτο ιστορικό κέντρο της περιτριγυρίζεται από τείχη, διαθέτει έναν πολύ εντυπωσιακό φάρο και δύο λιμάνια, το παλιό και το σύγχρονο, ενώ ο κεντρικός ναός ξεκίνησε να χτίζεται παράλληλα με την πόλη το 1680 με την τωρινή του μορφή να χρονολογείται στο 1808.

Το ταξίδι μας στην Ουρουγουάη ολοκληρώνεται στο επόμενο επεισόδιο στο οποίο θα ανακαλύψουμε και ορισμένα… ελληνικά στοιχεία!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

