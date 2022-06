«Μάγεψαν» Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Μπρους Σπρίνγκστιν και Ντέιβ Γκρολ στο Γκλάστονμπερι - Δείτε φωτογραφίες

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ευχαρίστησε προσωπικά τον Ντέιβ Γκρολ και τον Μπρους Σπρίνγκστιν και γνώρισε την αποθέωση από τους θεατές προτού εγκαταλείψει τη σκηνή

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, πλαισιωμένος από τους Μπρους Σπρίνγκστιν και Ντέιβ Γκρολ, έδωσε μια επική παράσταση το βράδυ του Σαββάτου στο Γκλάστονμπερι, που περιελάμβανε τραγούδια από το πρώτο demo των Beatles μέχρι τις τελευταίες ηχογραφήσεις τους.

How do you follow a guest spot from Dave Grohl? With a guest spot from Bruce Springsteen!!! CS pic.twitter.com/pffdeN0R76 — Glastonbury Live (@GlastoLive) June 25, 2022

Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής, ο οποίος πριν από μια εβδομάδα έγινε 80 ετών, ήταν ο γηραιότερος σταρ που έχει εμφανιστεί ποτέ στο φεστιβάλ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, το οποίο γιόρτασε την 50η επέτειό του με καθυστέρηση δύο χρόνων εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Ξεκινώντας με το «Can't Buy Me Love», ο ΜακΚάρτνεϊ διασκέδασε το πλήθος με τραγούδια που καλύπτουν μια περίοδο σχεδόν μισού αιώνα, από κλασικές επιτυχίες των Beatles μέχρι το «Come On to Me» από το άλμπουμ «Egypt Station» του 2018.

Ο ιδρυτής των Foo Fighters Ντέιβ Γκρολ τον συνόδευσε στα «I Saw Her Standing There» και «Band on the Run», με τους θεατές να μην κρύβουν τον ενθουσιασμό τους.

Μετά τον «φίλο από τη δυτική ακτή της Αμερικής», ο ΜακΚάρτνεϊ παρουσίασε άλλη μια έκπληξη «από την ανατολική ακτή της Αμερικής»: τον Μπρους Σπρίνγκστιν. Οι δυο τους έπαιξαν το «Glory Days» και το «I Wanna Be Your Man». Ο ΜακΚάρτνεϊ, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα μαζί με τον αείμνηστο Τζον Λένον, κατά τη διάρκεια του τρίωρου σόου απέτισε φόρο τιμής στους πρώην συντρόφους του στο συγκρότημα. Έπαιξε το «Something» του Τζορτζ Χάρισον και παρουσίασε ένα εικονικό ντουέτο με τον Λένον στο «I've Got a Feeling».

Οι Γκρολ και Σπρίνγκστιν επέστρεψαν στη σκηνή για το φινάλε με το «The End» από το άλμπουμ «Abbey Road».

Το φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι ολοκληρώνεται σήμερα με την πολυαναμενόμενη εμφάνιση της 78χρονης Νταϊάνα Ρος.

