Maestro: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για την 4η σεζόν - «Και κάπως έτσι... όλα αρχίσανε πάλι», γράφει ο Παπακαλιάτης

Το «Maestro», η τηλεοπτική δημιουργία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ετοιμάζεται να επιστρέψει με τέταρτη σεζόν. Την έναρξη των γυρισμάτων επιβεβαίωσαν με φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι πρωταγωνιστές Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστης Χαλκιάς, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη συνέχεια της αγαπημένης σειράς.

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, σημείωσε για την έναρξη των γυρισμάτων του «Maestro» στο προφίλ του στο Instagram: «Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες!».

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Πέρα από τους χαρακτήρες που ήδη γνωρίζει το κοινό, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει σχεδιάσει την εισαγωγή δύο νέων προσώπων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια της πλοκής. Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», στους νέους ρόλους θα δούμε τον Γιώργο Χρυσοστόμου και την Ανθή Ευστρατιάδου.

Πηγή: skai.gr

