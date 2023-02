«Love & Death»: Μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα της σειράς – Δείτε video

ο HBO Max θα κυκλοφορήσει τη σειρά στις 27 Απριλίου

To περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο και πλέον μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα. Ο λόγος για τη μίνι σειρά «Love & Death» που βασίζεται στο «Evidence of Love: A True Story of Passion» και περιγράφει μία φρικιαστική αληθινή ιστορία.

H σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί η Elizabeth Olsen, θα μας μεταφέρει στο 1980 του Τέξας, όπου η Candy Montgomery φαινόταν να είχε όλα – έναν αγαπημένο σύζυγο με καλή δουλειά, μια κόρη και έναν γιο, ένα ωραίο σπίτι στα προάστια.

Η Candy Montgomery και η Betty Gore είχαν πολλά κοινά: Τραγουδούσαν μαζί στη χορωδία της εκκλησίας, οι κόρες τους ήταν οι καλύτερες φίλες και οι σύζυγοι τους είχαν καλές δουλειές δουλεύοντας για τεχνολογικές εταιρείες στα προάστια του βόρειου Ντάλας. Τότε γιατί η Candy σκότωσε τη φίλη της με ένα τσεκούρι;

Σεναριογράφος της σειράς είναι ο David E. Kelley και τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Lesli Linka Glatter. Το καστ συμπληρώνουν οι Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist και Elizabeth Marvel. Το HBO Max θα κυκλοφορήσει τη σειρά στις 27 Απριλίου.

