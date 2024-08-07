LIVE YOU: Όλο το backstage από το γύρισμα του trailer στο κέντρο της Αθήνας

Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου, βρέθηκαν πρόσφατα εκτός στούντιο, για να γυρίσουν το τρέιλερ της καινούργιας τους εκπομπής LIVE YOU.

Το γύρισμα έπρεπε να γίνει σε δύο locations, στην παραλιακή και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Οι παρουσιαστές και η ομάδα παραγωγής μεταφέρθηκαν στους χώρους γυρισμάτων, εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα και κυρίως την καλή τους διάθεση.

Οι δυο γνωστοί δημοσιογράφοι ακολούθησαν τις οδηγίες του σκηνοθέτη και έκαναν το γύρισμα απογευματινές ώρες, στο γεμάτο κόσμο κέντρο της πόλης. Οι περαστικοί άρχισαν να μιλούν μαζί τους, να τους ρωτούν για ποιο λόγο είναι εκεί και να ζητούν να μάθουν περισσότερα για την εκπομπή LIVE YOU και το πότε θα ξεκινήσει. Πολλοί ήταν αυτοί που μόλις έμαθαν πως η εκπομπή θα ασχολείται με θέματα που καίνε, θέλησαν να ενημερωθούν πώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους και με τον ΣΚΑΪ.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το γύρισμα στο κέντρο, μια σύντομη καλοκαιρινή βροχούλα αναστάτωσε το πρόγραμμα. «Γούρι» είπαν οι παρουσιαστές που συνέχισαν ακάθεκτοι μέχρι να ολοκληρωθεί η σκαλέτα.

Τα πλάνα στην παραλιακή περιλάμβαναν και λήψεις από drone, κλείνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το γύρισμα.

Το LIVE YOU είναι η καινούργια εκπομπή του ΣΚΑΪ που θα ξεκινήσει να μεταδίδεται τον Σεπτέμβρη. Με ρεπορτάζ, έρευνες και συνεντεύξεις, θα συνομιλεί ζωντανά με τους τηλεθεατές, θα αναζητά καθημερινά λύσεις και απαντήσεις, θα ρίχνει φως σε θέματα επικαιρότητας, θα είναι η φωνή όσων πρέπει να ακουστούν. Πρωταγωνιστές της εκπομπής οι πολίτες, με τις καταγγελίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους και παρουσιαστές ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου.

