Πιστή στο καθιερωμένο «έθιμό» της στις συναυλίες η Kylie Minogue χάρισε και αυτή τη φορά ένα τριαντάφυλλο σε μία θαυμάστριά που βρισκόταν μπροστά μπροστά στον τεράστιο συναυλιακό χώρο της Πλατείας Νερού.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνηθίζει να μοιράζει τριαντάφυλλα στις συναυλίες της σε μια συμβολική κίνηση αγάπης και σύνδεσης με το κοινό, που έχει εξελιχθεί σε «έθιμο» και το κοινό αναμένει να δει ποιος θα είναι κάθε φορά ο τυχερός.

Η συγκεκριμένη χειρονομία συνδυάζεται με το διάσημο ντουέτο της με τον Nick Cave, το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό τραγούδι «Where the Wild Roses Grow» (1995), όπου η ίδια υποδύεται την τραγική φιγούρα της Eliza Day.

Το τραγούδι αυτό έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική της πορεία και συμβάλλει στη σημασία της χειρονομίας. Τυχερή της βραδιάς, η Κωνσταντίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.