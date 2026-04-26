Κινέζος τραγουδάει Καρρά και Παντελίδη και γίνεται viral

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Dominik, με καταγωγή από την Κίνα, ζει τους τελευταίους μήνες μόνιμα στην Κύπρο και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στην ιδιαίτερη αγάπη του για την ελληνική γλώσσα.

Με στόχο να τη μάθει όσο το δυνατόν καλύτερα, επιλέγει έναν πρωτότυπο τρόπο, τη μουσική. Τραγουδάει κομμάτια Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως το «Παραμυθιάζομαι» του Παντελή Παντελίδη, το «Αν είσαι ενα αστέρι» του Νίκου Βέρτη και το «Νύχτα ξελογιάστρα» του Βασίλη Καρρά, χρησιμοποιώντας τους στίχους ως εργαλείο εκμάθησης νέων λέξεων και εκφράσεων.

Παράλληλα, δεν διστάζει να απαγγέλλει και ποιήματα, δείχνοντας το πάθος του για τη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τα βίντεό του έγιναν viral στα social media, με τους ακόλουθούς του να τον αποθεώνουν για την προσπάθεια και την επιμονή του.

Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, αποκάλυψε ότι τα ελληνικά είναι η αγαπημένη του γλώσσα και πως τα τραγούδια με πιο αργό ρυθμό τον βοηθούν σημαντικά στην εκμάθησή της. Μάλιστα, ενθαρρύνει το κοινό του να του προτείνει τραγούδια, τα οποία εκείνος προσπαθεί να ερμηνεύσει.

«Ίσως να προσπαθώ μια ζωή να μάθω ελληνικά, αλλά θα τα καταφέρω. Είναι η ωραιότερη γλώσσα στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο skai.gr.

Πηγή: skai.gr

