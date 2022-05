Ο Κέβιν Σπέισι ετοιμάζεται να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικούς ρόλους με πρώτη την ταινία «1242 - Gateway To The West» που θα είναι διαθέσιμη για αγορά στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

Σύμφωνα με το deadline πρόκειται για μία βρετανική, ουγγρική και μογγολική παραγωγή, ενώ τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2022 στην Ουγγαρία και τη Μογγολία.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του εγγονού του Τζένγκις Χαν, Μπατού Χαν, ο οποίος εξελέγη αρχιστράτηγος του δυτικού τμήματος της Μογγολικής αυτοκρατορίας. Στρατιωτικός διοικητής με ικανότητες, κέρδισε μάχες από την Κίνα έως την Περσία και του δόθηκε η ευθύνη για την εισβολή στην Ευρώπη, αλλά το 1242 ο Χαν έρχεται αντιμέτωπος με έναν βαθιά πνευματικό άνδρα και ένα κάστρο στην Ουγγαρία, τα οποία σταματούν την εισβολή του στην Ευρώπη και τελικά έρχεται η πτώση του.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Έρικ Ρόμπερτς, Κρίστοφερ Λάμπερτ, Τέρενς Σταμπ και οι πρωτοεμφανιζόμενοι Τζέρεμι Νιούμαρκ-Τζόουνς και Ζενεβιέβ Φλόρενς.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Πέτερ Σόος (Peter Soos) σε σενάριο των Άαρον Χόρβαθ (Aron Horvath) και Τζόαν Λέιν (Joan Lane).

Παρ' όλο που ο Σπέισι εμφανίστηκε στο φιλμ «Peter Five Eight» και στην ιταλική indie ταινία χαμηλού προϋπολογισμού «L'uomo Che Disegnò Dio» πέρυσι, το «1242 - Gateway To The West» θα είναι το πρώτο κινηματογραφικό έργο με τον ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο από το 2017, όταν διατυπώθηκαν εναντίον του καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση.

Ο ηθοποιός Άντονι Ραπ κατηγόρησε για πρώτη φορά τον Κέβιν Σπέισι και ακολούθησαν πολλές ακόμη καταγγελίες. Ο Σπέισι, ο οποίος έχει αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς, απομακρύνθηκε από τη σειρά του Netflix «House Of Cards» και αντικαταστάθηκε από τον Κρίστοφερ Πλάμερ στην ταινία «All The Money In The World» του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

