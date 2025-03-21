Φωτεινή Δάρρα: Το αγοράκι που τη συγκίνησε στις βραβεύσεις του «Make a Wish»

Η βραδιά του «Ευχαριστώ» για όλους όσοι στηρίζουν τις δράσεις του Make A Wish Ελλάδας και τις ευχές των παιδιών πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής και ήταν όλοι εκεί. Μικροί και μεγάλοι στην καθιερωμένη πια διοργάνωση της απονομής βραβείων στους ανθρώπους που κάθε χρόνο στηρίζουν με όλη τους την καρδιά το έργο της οργάνωσης που πραγματοποιεί ευχές παιδιών που βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές ασθένειες.

Διαβάστε ακόμα : Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης και η Χατζίδου απήγγειλε τον Σκοταδόψυχο του..ποιητή Φανφάρα από την ταινία "Ξύπνα Βασίλη"

Εκεί και η Φωτεινή Δάρρα για να παραλάβει το βραβείο της που όμως έγινε μείζονος σημασίας μπροστά στη γνωριμία που έκανε στο φουαγιέ. Ένα μικρό αγοράκι που της έκλεψε την καρδιά και τη συγκίνησε βαθιά.

«Πες ποια ευχή έκανες! « του είπε η συνοδός του. Εκείνος ντρεπόταν… Του έδειξα ένα παιχνιδάκι μικρό που ήταν μέσα στην τσάντα που μας έδωσαν μαζί με το βραβείο. Το κοίταξε. Του είπα πως είναι δικό του αλλά δεν χρειάζεται να μου αποκαλύψει την ευχή του μόνο και μόνο επειδή του έδωσα ένα δωράκι.

Χαμογέλασε και πήγε να φύγει. Έπειτα γύρισε και μου είπε: «θέλω να πάω στη Disneyland! Θα πάω σε ένα μήνα!». «Τέλεια! Εμένα δεν με πήγε κανείς ως τώρα»… του απάντησα χαμογελώντας. Εκείνος γέλασε δυνατά. Αυτό το γέλιο του το έχω βαθιά στην καρδιά μου όπως και το γέλιο όλων των παιδιών που έχω συναντήσει κάθε φορά που κάνουμε κάτι μαζί με το @makeawish.greece

Μπράβο σε όλους για την άψογη διοργάνωση χθες στο @megaron_athens. Είμαι περήφανη για αυτή τη βράβευση αλλά πάνω από όλα για το έργο σας! @maryzarakoviti @maniasanastasia

Συνεχίστε έτσι!».

