«Παραγγελιά;»: Viral ο ραδιοφωνικός σταθμός στον Καναδά που επί 24 ώρες έπαιζε ασταμάτητα ένα τραγούδι.. οργής

Μια παράξενη ημέρα για τα ερτζιανά στον Καναδά.

Τα κίνητρα πίσω από την κίνηση του να παίζει σε ασταμάτητη λούπα για σχεδόν ένα 24ωρο το «Killing in the Name» των Rage Against The Machine σε ραδιοφωνικό σταθμό του Βανκούβερ αναζητούν σήμερα οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι υπέθεσαν πως η συγκεκριμένη ενέργεια συνδέεται με απολύσεις προσωπικού στις οποίες προχώρησε η μητρική εταιρεία του σταθμού μία ημέρα νωρίτερα.

Άλλοι πάλι, υποστήριξαν πως αυτό ήταν μια κίνηση στην οποία προέβυη το μέσο, που παίζει κυρίως ποπ και σοφτ ροκ, προκειμένου να δηλώσει πως πρόκειται να αλλάξει πλεύση προς πιο "σκληρά" ακούσματα.

Εξάλλου αντίστοιχη κίνηση είχε κάνει λάτιν ραδιοφωνικός σταθμός του Σαν Φρανσίσκο, πίσω στο 2014, έπαιξε για 72 ώρες ασταμάτητα το «Hot In Herre» του Νέλι, δείχνοντας έτσι ότι στρέφεται στην r’n’b.

Οι άνθρωποι του σταθμού, πάντως, δεν έχουν προβεί σε κάποια επίσημη δήλωση.

Ανά διαστήματα, παραγωγοί του σταθμού διέκοπταν την ροή του προγράμματος για να ακούσουν αιτήματα των ακροατών για τραγούδια στον αέρα, όμως, αφού έκλειναν τα μικρόφωνα, εξακολουθούσε να ακούγεται μόνο το «Killing In The Name».

Μάλιστα, όταν κάποιος ακροατής πήρε για να ζητήσει το «Killing In The Name», η απάντηση που πήρε από τον DJ του σταθμού ήταν «Περίμενε λίγο -δεν ξέρω αν μπορούμε να το παίξουμε, αλλά θα το παίξουμε».

Ο Guardian, κατάφερε να επικοινωνήσει με έναν εργαζόμενο του σταθμού που προτίμησε να κρατήσει την ανωνυμία του πίσω από το ψευδώνυμο Apollo και ο οποίος είπε πως όταν έφτασε στον σταθμό, το κομμάτι έπαιζε ήδη, χωρίς να γνωρίζει πόση ώρα συνέβαινε ήδη αυτό.

