Η Σοφία Παυλίδου με την Ειρήνη Κολιδά, τον γιό της και μια φίλη της εδώ και λίγες ημέρες κάνει roadtrip από τη Γαλλία και το κοσμοπολίτικο Παρίσι, στη φύση της Βαυαρίας.

Η παρέα επισκέφθηκε στο εντυπωσιακό και φημισμένο κάστρο Νόισβασταϊν στις Βαυαρικές Άλπεις απ’ όπου η Σοφία δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο γράφοντας:

«Μία μέρα στο περίφημο κάστρο Νόισβασταϊν στις Βαυαρικές Άλπεις ,που αποτέλεσε και την έμπνευση για το Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης στην κινηματογραφική ταινία του Ουόλτ Ντίσνεϊ.

Κατασκευάστηκε από τον Λουδοβίκο τον Β’ της Βαυαρίας (1845-1886)που ήταν ανιψιός του Όθωνα της Ελλάδος. Έχει μείνει στην ιστορία τόσο για το παρατσούκλι του «ο τρελός Βασιλιάς» όσο και για την μανία που είχε με την κατασκευή μεσαιωνικών κάστρων με ανάμεικτους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς .

Με θεά στις δυο υπέροχες λίμνες, όπου στη μια απ’ αυτές βρέθηκε πνιγμένος … Απαγορεύονται οι φωτογραφίες μέσα στα δωμάτια του κάστρου»

