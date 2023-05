Jon Favreau: Αποκάλυψε ότι ο Robert Downey Jr. θα υποδυόταν άλλο χαρακτήρα της Marvel πριν από τον Iron Man

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ θα μπορούσε να είχε παίξει οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα της Marvel εκτός από τον Iron Man. Για τη 15η επέτειο από την κυκλοφορία του Iron Man, ο πρόεδρος των Marvel Studios, Κέβιν Φέιγκ και ο Τζον Φαβρό, ο οποίος σκηνοθέτησε, παρήγαγε και εμφανίστηκε ως Χάπι Χόγκαν στην ταινία του 2008, αποκάλυψαν ότι ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ήταν σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα υποδύονταν τον εμβληματικό ήρωα της Marvel, καθώς συζητούσε για άλλον ρόλο.



«Θυμάμαι ότι είχατε ήδη συναντηθεί με τον Ντάουνι για τον ρόλο του Doctor Doom ή κάτι άλλο, σε άλλο έργο», είπε ο Φαβρό, στον Φέιγκ σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Youtube. «Νομίζω ότι είχε περάσει ίσως στο Fantastic Four, οπότε όλοι κατά κάποιον τρόπο ήξεραν ποιος θα ήταν».

