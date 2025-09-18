Jessie J: Έτοιμο το νέο της άλμπουμ μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για τον καρκίνο - Είναι μαχήτρια

Η διάσημη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Jessie J ανακοίνωσε την κυκλοφορία του έκτου άλμπουμ της με τίτλο «Don't Tease Me with a Good Time». Η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα μοιράστηκε στα Instagram Stories της ότι το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τα «No Secret», «Believe in Magic», «And the Award Goes To» και «Living My Best Life» να βρίσκονται στη λίστα των τραγουδιών.

Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί μετά από επτά χρόνια. Οι θαυμαστές της μπορούν ήδη να το προπαραγγείλουν σε βινύλιο και σε CD. «Υπάρχουν κάποια υπογεγραμμένα αντίτυπα και πολλά πράγματα που ετοιμάζονται», ανέφερε στην ανάρτησή της η σταρ.

Η είδηση έρχεται μετά την αναβολή των συναυλιών της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, καθώς και την ακύρωση των εμφανίσεών της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αναφέρει το «People», οι αλλαγές οφείλονται στη διάγνωσή της τραγουδίστριας με καρκίνο του μαστού και στην ανάγκη για μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση.

Στα τέλη Αυγούστου, η ίδια είχε δηλώσει σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Δυστυχώς, πρέπει να κάνω μια δεύτερη επέμβαση — δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του έτους...λυπάμαι πολύ, νιώθω απογοητευμένη και λυπημένη, αλλά πρέπει να γίνω καλά, πρέπει να θεραπευτώ».

Η Jessie J πρόσφατα βρέθηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ BBC Radio 2 In the Park και ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή για εκείνη καθώς ο γιος της, Sky Safir, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον σύντροφό της, Chanan Safir Colman, την είδε να τραγουδά ζωντανά για πρώτη φορά.

«Στην προηγούμενη συναυλία που έδωσα, δεν είχα ιδέα τι θα συνέβαινε. Είμαι ακόμα στη διαδικασία ανάρρωσης και σίγουρα δεν είμαι έτοιμη για πολλά ακόμη. Δηλαδή, είμαι, αλλά οι γιατροί μου λένε, 'ήρεμα κορίτσι μου'», είπε η τραγουδίστρια επί σκηνής.

«Δεν έχετε ιδέα πόσο ευγνώμων είμαι που βλέπω πολλούς από εσάς να τραγουδάτε μαζί μου μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθω πραγματικά σαν ένα μικρό παιδί. Ακόμα κάνω αυτό που αγαπώ», συμπλήρωσε η Jessie J.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.