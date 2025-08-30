Λογαριασμός
Ninja rats: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ αρουραίων σε αποβάθρα του μετρό της Νέας Υόρκης - Βίντεο

Η γυναίκα που φέρεται να τράβηξε σε βίντεο το περιστατικό δεν πίστευε στα μάτια της, και κάποιοι θαύμασαν το... κουράγιο της - Νικητής υπήρξε

ΗΠΑ: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ αρουραίων σε αποβάθρα του μετρό στη Νέα Υόρκη

Τίγρης και Δράκος, ή μάλλον... αρουραίος εναντίον αρουραίου κάπου στη Νέα Υόρκη, η οποία ως γνωστόν φημίζεται για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τα τρωκτικά της...

Ο λόγος για άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ αρουραίων σε κάποια αποβάθρα του μετρό της Νέας Υόρκης. Στη λυσσασμένη τους σύγκρουση οι αρουραίοι-νίντζα κάνουν περίτεχνες φιγούρες για να πλήξουν τον αντίπαλο, αποφεύγουν χτυπήματα με θαυμαστά ρεφλέξ που θα ζήλευε και... ο καράτε Κιντ, ίσως και να χτυπάνε «κάτω από τη ζώνη», μεταφορικά μιλώντας πάντα, καθώς ζώνη δεν υπάρχει. 

Η γυναίκα που φέρεται να τράβηξε σε βίντεο το περιστατικό δεν πίστευε στα μάτια της, και κάποιοι θαύμασαν το... κουράγιο της. Νικητής υπήρξε, αλλά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε, αλλά ούτε ο λόγος του άγριου καβγά έγινε γνωστός... 

