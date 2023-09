In The Air Tonight: Νέα «αθλητική» διασκευή στο εμβληματικό κομμάτι του Φιλ Κόλινς (βίντεο)

Ο σταρ της κάντρι, Κρις Στέιπλετον και ο θρύλος της ραπ, Snoop Dogg διασκεύασαν το κλασσικό «In The Air Tonight» του Φιλ Κόλινς ως το νέο τραγούδι του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, NFL, για τους αγώνες του Monday Night Football.

Στον νέο ύμνο του Monday Night Football, εμφανίζεται επίσης η ντράμερ Σίντι Μπλάκμαν Σαντάνα να παίζει στο εμβληματικό απόσπασμα ντραμς στην αρχή του τραγουδιού.

Chris Stapleton and Snoop Dogg covering “In the Air Tonight” wasn’t on my 2023 bingo card.



But I’m glad it exists. pic.twitter.com/Iyp0Syf87k