«I'll Be There for You»: Ο David Schwimmer δεν άκουγε το τραγούδι των «Friends» για χρόνια

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο αγαπημένος Ross Geller από τα «Φιλαράκια», αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να ακούει το χαρακτηριστικό τραγούδι της σειράς «I'll Be There for You» των Rembrandts.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, στο απόγειο της επιτυχίας της θρυλικής κωμικής σειράς του NBC, το τραγούδι τον συνόδευε παντού με αποτέλεσμα στην συνέχεια ο ήχος του, να του προκαλεί μόνο αρνητικά συναισθήματα.

«Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, υπήρξε μια περίοδος για αρκετό καιρό που μόνο στο άκουσμα του τίτλου του τραγουδιού ήταν πραγματικά... ουφ (αναστεναγμός)», είπε καλεσμένος στο podcast «Making a Scene» (μέσω Guardian) των Ματ Λούκας και Ντέιβιντ Γουάλιαμς.

«Το είχα ακούσει τόσες πολλές φορές. Κάθε φορά που πήγαινες σε μια εκπομπή ή σε ένα talk show ή σε μια συνέντευξη, αυτό ήταν το τραγούδι της υποδοχής. Οπότε δεν είχα και την καλύτερη αντίδραση με αυτό», συνέχισε.

Επιπλέον, ο Σουίμερ αναφέρθηκε και στη δυσκολία να προσαρμοστεί στην ξαφνική δημοσιότητα που του έφερε ο ρόλος.

«Η τελευταία φορά που κυκλοφόρησα δημόσια χωρίς να με αναγνωρίζουν ήταν το 1994» δήλωσε ο σταρ και πρόσθεσε: «Ο Τζιμ Μπάροουζ [ο σκηνοθέτης] πήγε το καστ στο Λας Βέγκας...πριν προβληθεί η σειρά στην τηλεόραση. Περπατούσαμε στο καζίνο και κάποια στιγμή μας είπε "να θυμάστε αυτή τη στιγμή, είναι η τελευταία φορά που περπατάτε έτσι σε ένα καζίνο", με την απόλυτη ανωνυμία».

Ο ηθοποιός, περιέγραψε την αλλαγή στην καθημερινότητά του ως «τρομακτική». «Μου πήρε πολύ καιρό να προσαρμοστώ...είχες τρία αυτοκίνητα να σε ακολουθούν παντού και να παρακολουθούν το σπίτι σου. Δεν είχες απολύτως καμία ιδιωτικότητα ποτέ», τόνισε ο Σουίμερ ο οποίος παραδέχτηκε ότι δεν είχε δει τη σειρά μετά το φινάλε, μέχρι που η κόρη του την ανακάλυψε και άρχισε να την παρακολουθεί.

«Το παιδί μου την ανακάλυψε στην ηλικία των εννέα ετών. Και ενώ έφτιαχνα πρωινό άκουγα τα γέλια του. Τότε ολόκληρη η σχέση μου με το τραγούδι και με τη σειρά άλλαξε ξανά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

