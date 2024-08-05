Ηλίας Μπόγδανος: Η φωτογραφία με τον Λένι Κράβιτζ - Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα…

Ο Λένι Κράβιτζ ήρθε στην Ελλάδα και πραγματοποίησε μια συναυλία το βράδυ της Παρασκευής 2 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, ο διάσημος ροκ σταρ πέρασε και από τη χώρα μας για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, ενθουσιάζοντας και ξεσηκώνοντας τους θαυμαστές του που περίμεναν τόσο καιρό αυτή τη στιγμή.

Τη συναυλία του άνοιξε ο Ηλίας Μπόγδανος, ο οποίος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη σπουδαία τιμή και είχε χαρακτηρίσει τον Κράβιτζ ως ένα από «είδωλά του».

Σε ανάρτηση που έκανε ο Έλληνας τραγουδιστής στο Instagram του από τη ξεχωριστή βραδιά, πόζαρε στα back-stage, δίπλα στον βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή και έγραψε: «Dreams come true (σ.σ. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα)».

Πηγή: skai.gr

