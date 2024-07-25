«Cher:The Memoir» είναι o τίτλος της βιογραφίας, της μοναδικής σταρ και μιας από τις μεγαλύτερες ακτιβίστριες για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της Σερ. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins και θα αποτελείται από δύο μέρη.

Το «Cher: The Memoir, Part One» θα γεμίσει τα ράφια των βιβλιοπωλείων στις 19 Νοεμβρίου, ενώ το δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει την άνοιξη του 2025.

«Ύστερα από 70 χρόνια προσπάθειας για να ζήσει με τους δικούς της όρους, η Σερ επιτέλους αποκαλύπτει την αληθινή της ιστορία με προσωπικές λεπτομέρειες, σε μία διμερή αυτοβιογραφία» ανέφερε ο εκδοτικός οίκος σε ανακοίνωσή του.

«Με την ειλικρίνεια και το χιούμορ που είναι το σήμα κατατεθέν της, το πρώτο μέρος καταγράφει πώς αυτό το ακατέργαστο διαμάντι κατάφερε χωρίς σχέδιο και με ελάχιστη αυτοπεποίθηση να γίνει η πρωτοπόρος σούπερ σταρ που ο κόσμος δεν μπορεί να παραβλέψει για περισσότερο από μισό αιώνα».

Το πρώτο μέρος θα αφηγείται την παιδική της ηλικία ως δυσλεκτική μέσα σε ένα προβληματικό σπιτικό, τον γάμο της σε ηλικία 16 ετών με τον Σόνι Μπόνο (Sonny Bono) και «την εξαιρετικά περίπλοκη σχέση που τους έκανε παγκοσμίως διάσημους και στη συνέχεια, τον χωρισμό».

Η νικήτρια των βραβείων Grammy, Oscar και Emmy, σε ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε το εξώφυλλο του πρώτου μέρους της βιογραφία της με τον εκδοτικό οίκο να περιγράφει τη ζωή της «πολύ μεγάλη για ένα μόνο βιβλίο».

«Η ζωή μου φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο ανθρώπινο ον που υπήρξε ποτέ» δήλωσε στον Guardian τον Οκτώβριο του 2023 η Σερ. «Αισθάνομαι ότι θα έπρεπε να μπω στο βιβλίο Γκίνες γι' αυτό. Και συνεχίζω ακόμα!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

