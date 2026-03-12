Η Μαρίζα Ρίζου ανεβαίνει στη σκηνή του Μέντα LIVE - Στις 23 Μαρτίου στις 21.00, στο Ωδείο Αθηνών

Η σκηνή του Μέντα LIVE, των ξεχωριστών συναυλιών που διοργανώνει ο Μέντα 88 αποκλειστικά για τους ακροατές του, ζωντανεύει ξανά με μια μοναδική, μουσική εμπειρία...

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 21:00, στο Ωδείο Αθηνών, υποδεχόμαστε την Μαρίζα Ρίζου. Με τη χαρακτηριστική, εκφραστική φωνή της και τη σκηνική της ενέργεια, η πολυτάλαντη τραγουδοποιός φέρνει την άνοιξη με μια αγκαλιά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου.

Τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική και έχουν συνοδεύσει γενιές ακροατών, αποκτούν μια νέα, προσωπική διάσταση μέσα από την ερμηνεία της.

Για να ζήσετε την εμπειρία του Μέντα LIVE συντονιστείτε στις εκπομπές του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και δηλώστε συμμετοχή!

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live!

Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα!

