Ο Μέντα 88 προσκαλεί μία από τις πιο χαρισματικές φωνές της νέας γενιάς να ανέβει στη σκηνή του Μέντα LIVE και να μας «ταξιδέψει» σε ένα ξεχωριστό, μουσικό σύμπαν.

Την Κυριακή 26 Απριλίου στις 21:00, στο Ωδείο Αθηνών - Αίθουσα Άρης Γαρουφάλης (Ρηγίλλης 8 & Βασιλέως Γεωργίου, Αθήνα), υποδεχόμαστε την Μαρία Παπαγεωργίου. Ύστερα από 15 χρόνια ιδιαίτερης και απόλυτα προσωπικής διαδρομής και επιλογών, που την καθιέρωσαν ως μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του τραγουδιού του σήμερα, ερμηνεύει τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, δημιουργώντας ένα σπάνιο ηχητικό περιβάλλον.

Η συνάντησή της Μαρίας Παπαγεωργίου με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Θάνο Μικρούτσικο, η καρμική σύνδεσή της με τον Παύλο Παυλίδη και ο σεβασμός της για τους παραδοσιακούς σκοπούς, συνθέτουν μια παράσταση προσωπική και γοητευτική, φτιαγμένη από τις ερμηνείες της, την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και εκείνη την οικεία ατμόσφαιρα που δημιουργεί με συνέπεια σε κάθε live της... Ειδικά του Μέντα LIVE που κάθε ένα είναι μία ξεχωριστή εμπειρία!

Πηγή: skai.gr

