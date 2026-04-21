To «Prime Time» καταγράφει «νύχτες μιας άλλης εποχής»

Απόψε, Τρίτη 21 Απριλίου στις 00.30, το «Prime Time» του ΣΚΑΪ και η Μαρία Βούσουλα περιπλανώνται σε νύχτες μιας άλλης εποχής, σε νύχτες που σημάδεψαν τη διασκέδαση στην Ελλάδα και έμειναν αξέχαστες για την ένταση και την υπερβολή τους.

Με φόντο την ατμόσφαιρα της φαντεζί δεκαετίας του ’80, η εκπομπή εισχωρεί στον κόσμο των «σκυλάδικων» και συναντά τους ανθρώπους που τον έζησαν από μέσα: καλλιτέχνες και θαμώνες που μιλούν ανοιχτά για τις χρυσές εποχές, τους άγραφους κανόνες και τις ακραίες στιγμές μιας νύχτας που δεν είχε όρια. Από τα σπασμένα πιάτα και τα λουλούδια μέχρι τη σαμπάνια που έρεε άφθονη, κάθε στοιχείο συνθέτει μια ιδιαίτερη «ιεροτελεστία» διασκέδασης.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα -η πόλη που πολλοί θεωρούν «πρωτεύουσα» των σκυλάδικων- γίνονται οι βασικοί σταθμοί αυτής της διαδρομής.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα: πώς γεννήθηκε ο όρος «σκυλάδικο» και γιατί παραμένει μέχρι σήμερα φορτισμένος; Καλλιτέχνες εξηγούν το παράπονό τους για την ταμπέλα, αλλά και την αγάπη τους για ένα είδος που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή.

Ο Θάνος Αλεξανδρής, ο Ζαφείρης Μελάς, ο Τάσος Μπουγάς και ο Γιάννης Κόλλιας, μεταξύ άλλων, μιλούν για τον έντονο ανταγωνισμό, τις δυσκολίες της νύχτας, αλλά και τις στιγμές υπερβολής, όπου ακόμη και περιουσίες χάνονταν σε ένα μόνο βράδυ.

Μια καταγραφή ενός κόσμου παρεξηγημένου, γεμάτου αντιθέσεις, που συνεχίζει να προκαλεί, να συγκινεί και να γεννά νοσταλγία. Απόψε στις 00.30, στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ, με τη Μαρία Βούσουλα.

