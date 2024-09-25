Λογαριασμός
Ζέτα Μακρυπούλια: Αναπολεί το καλοκαίρι – Δείτε το video που «ανέβασε» στο Instagram

«Τα πιο ωραία νερά αυτού του καλοκαιριού», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός και παρουσιάστρια 

Ζέτα Μακρυπούλια

Μπορεί η τηλεοπτική σεζόν να ξεκίνησε και το «Ρουκ Ζουκ» να συνεχίζει και φέτος την επιτυχημένη πορεία του, η Ζέτα Μακρυπούλια, όμως, εξακολουθεί να αναπολεί το φετινό καλοκαίρι. Έτσι, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με την ίδια να απολαμβάνει «τα πιο ωραία νερά αυτού του καλοκαιριού».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @zeta_makripoulia_official

Αφορμή για το βίντεο αποτέλεσε η ανάγκη της Ζέτας Μακρυπούλια να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς τους τηλεθεατές για την υποδοχή και της νέας σεζόν του «Ρουκ Ζουκ».

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας. Είναι τόσο ωραίο να μοιράζεσαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ!», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στην ανάρτησή της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @zeta_makripoulia_official

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @zeta_makripoulia_official

