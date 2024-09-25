Μπορεί η τηλεοπτική σεζόν να ξεκίνησε και το «Ρουκ Ζουκ» να συνεχίζει και φέτος την επιτυχημένη πορεία του, η Ζέτα Μακρυπούλια, όμως, εξακολουθεί να αναπολεί το φετινό καλοκαίρι. Έτσι, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με την ίδια να απολαμβάνει «τα πιο ωραία νερά αυτού του καλοκαιριού».

Αφορμή για το βίντεο αποτέλεσε η ανάγκη της Ζέτας Μακρυπούλια να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς τους τηλεθεατές για την υποδοχή και της νέας σεζόν του «Ρουκ Ζουκ».

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας. Είναι τόσο ωραίο να μοιράζεσαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ!», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.