«Η Ελλάδα Ψηφίζει»: Το πιο άχρηστο αντικείμενο μέσα στο σπίτι

Άλλο ένα βράδυ Σαββάτου (22/02) το live τηλεπαιχνίδι-σόου του ΣΚΑΪ «Η Ελλάδα ψηφίζει» βγήκε στον «αέρα», με παρουσιαστές τους «Αταίριαστους» Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Στην τελευταία ερώτηση με το «ποιο είναι το πιο άχρηστο αντικείμενο που έχω σπίτι, οι μονές κάλτσες, οι παλιοί φορτιστές, οι κατάλογοι από delivery, τάπερ χωρίς καπάκια ή τα ληγμένα φάρμακα», ο κόσμος απάντησε σε ποσοστό 34% τα ληγμένα φάρμακα.

Ο παίκτης, αν και μέσα του ήξερε την απάντηση, έμεινε στα σίγουρα, έτσι η ομάδα αποχώρησε με 4.500 ευρώ.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις - γκάλοπ ήταν και η εξής: «Με ποιον γελάς περισσότερο; Με τον Λ. Λαζόπουλο, Μ. Σεφερλή, Γ. Καπουτζίδη ή τους Ράδιο Αρβύλα;» με τον Μάρκο Σεφερλή να κερδίζει με μεγάλη διαφορά τους "αντιπάλους" του.

