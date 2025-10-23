Παραμονή της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 22.45, η Ερμιόνη Μπρίγκου, η Κυρά της Χειμάρρας, ξεδιπλώνει τη Ζωή της Όλη στη Χριστίνα Βίδου.

Η 93χρονη γυναίκα - σύμβολο του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου θυμάται τις πρώτες ώρες του Πολέμου, την ευφορία των συντοπιτών και της οικογένειάς της όταν ο Ελληνικός Στρατός μπήκε θριαμβευτής στη Χειμάρρα, τις μάχες σώμα με σώμα στα όρια της αυλής της. Περιγράφει γλαφυρά τις ώρες που πέρασε με τους Έλληνες αξιωματικούς και οπλίτες που είχαν στρατοπεδεύσει στο σπίτι που μεγάλωσε και ζει έως σήμερα.

Ανατρέχει στο δύσκολο βράδυ που είδε τον πατέρα της να θάβει έξι από αυτούς με τα ίδια του τα χέρια, ελάχιστες ώρες πριν την κατάρρευση του μετώπου, τον Απρίλιο του 1941. Αφηγείται πως οι ξύλινοι σταυροί που σηματοδοτούσαν τη θέση των νεκρών ηρώων αντικαταστάθηκαν από δύο αχλαδιές για να φυλαχθεί το ανεκτίμητο μυστικό στα χρόνια του καθεστώτος Χότζα και μιλάει για τους διωγμούς που υπέστη η ίδια και οι γονείς της. Θυμάται τον όρκο που έδωσε στον πατέρα της, το επτασφράγιστο μυστικό που δεν αποκαλύφθηκε ούτε στις πιο σκοτεινές στιγμές και τη ζωή της που αφιέρωσε σε έναν ιερό σκοπό.

Ογδόντα πέντε χρόνια μετά το Έπος της Αλβανίας, η κυρία Ερμιόνη ξαναζεί τις στιγμές μεγαλείου αλλά και πίκρας που βίωσε ως παιδί στη δίνη των ιστορικών γεγονότων και συναντιέται για πρώτη φορά με έναν από τους απογόνους των «παιδιών» που έμειναν για πάντα στο περιβόλι της και υποσχέθηκε να φροντίζει ώσπου να κλείσει τα μάτια της.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.