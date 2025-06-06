Τα Σάββατα «Η Ελλάδα ψηφίζει» και κερδίζει από το σπίτι της! Αυτό το Σάββατο 7 Ιουνίου στις 21.00, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται στο μοναδικό, live τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης δύο ομάδες της GEN Z!

Δείτε το τρέιλερ:

Η γενιά, που βιώνει τώρα τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής της, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην ψηφιακή εποχή. Οι παίκτες των δύο ομάδων είναι ηλικίας 18 έως 23 ετών και θα αναμετρηθούν σε ερωτήσεις εμπνευσμένες από την καθημερινότητα και τις προκλήσεις, προσωπικές και εργασιακές.

Σε προσβάλει ο εργοδότης σου τι κάνεις;

Απαντώ αναλόγως / Παραιτούμαι / Δεν μιλάω

Τι εννοεί όταν σου λέει δεν είμαι έτοιμος για σχέση:

Έχω άλλη σχέση / Δεν σε γουστάρω / Θέλω μόνο σεξ

Το καλοκαίρι τα ρούχα λιγοστεύουν και συχνά βρίσκουν ευκαιρία οι ανασφάλειες να… αναδυθούν.

Ποιοι έχουν μεγαλύτερες ανασφάλειες στην παραλία; Οι άντρες ή οι γυναίκες;

Sneak preview στις ερωτήσεις:

Στις ερωτήσεις του «Η Ελλάδα παιχνίδι» δεν υπάρχουν λάθος απαντήσεις, υπάρχουν μόνο οι απαντήσεις που επέλεξε η πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού. Περισσότεροι από 135.000 τηλεθεατές διαθέτουν ήδη την ειδική εφαρμογή που κατέβασαν μέσα από το ielladapsifizei.gr . Είναι οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού και μπορούν μέσω αυτής να ψηφίζουν από την άνεση του σπιτιού τους, να καθορίζουν την εξέλιξη του παιχνιδιού και εννοείται, να διεκδικούν πλούσια δώρα!

#ielladapsifizei

