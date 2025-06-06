Το ποσό που συγκεντρώθηκε για τα ψώνια ήταν μικρό και έβαλε σε σκέψεις τους συγκάτοικους. Απόψε, Παρασκευή 06 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση και η απρόσμενη δοκιμασία του veto αναστατώνουν το σπίτι.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος εξακολουθεί να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στον Dada αλλά και στον τρόπο που γίνεται η λίστα για τα ψώνια. Η Ζωή Ασουμανάκη συζητάει με τη Φένια Νικολαΐδη και τον KAS για το παρελθόν της και τη διαδρομή της στους διαγωνισμούς ομορφιάς. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Γκικουρίας εμφανίζεται πεσμένος και δείχνει να του λείπουν πολύ οι δικοί του άνθρωποι.

Ο Χρήστος Ντ. αποφασίζει να… αλλάξει δωμάτιο και να μείνει μαζί με τη Ζωή, τη Φένια και τον KAS! Γιατί παρομοιάζει τη Ζωή με… «μαύρη χήρα»;

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση της εβδομάδας είναι γεγονός. Το σπίτι δείχνει να είναι διχασμένο σε δύο παρέες. Ποιοι θα συσπειρωθούν και ποιοι θα βρεθούν ένα βήμα από την έξοδο;

Και εκεί που όλα δείχνουν οριστικά για τους τέσσερις υποψήφιους, ο BIG BROTHER ανακοινώνει μία δοκιμασία για την εξασφάλιση του veto. Όποιος από τους τέσσερις καταφέρει να το κατακτήσει, αυτομάτως διασώζεται και εξαιρείται της ψηφοφορίας!

