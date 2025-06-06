Βάνα Μπάρμπα: Η πρώτη της έξοδος στο Ηρώδειο μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Tην πρώτη της δημόσια έξοδο έκανε η Βάνα Μπάρμπα μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Η ηθοποιός συνοδευόμενη από τον καλό της φίλο, Γιάννη Καζανίδη, βρέθηκε στο Ηρώδειο για την παράσταση Τουραντότ.

Η κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1 την πέτυχε και την πλησίασε για να της ευχηθεί: «Δεν μπορώ να μιλήσω» είπε και ευχαρίστησε τη ρεπόρτερ για το ενδιαφέρον.

Η Βάνα Μπάρμπα μπήκε την 21η Μαΐου στο Αιγινήτειο, όπου πήγε μόνη της όταν εκείνη τη μέρα ξύπνησε και δεν μπορούσε να μιλήσει έπειτα από ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, οι γιατροί προχώρησαν σε αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασής της. Δύο ημέρες αργότερα, το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Μαΐου, πήρε εξιτήριο, αλλά συνεχίζει να παρακολουθείται.

Μάλιστα η ηθοποιός ανέβασε βίντεο για να εξηγήσει ότι είναι καλά και στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακή εκπομπή αποκάλυψε ότι πέρασε και ένα είδος καρκίνου στο αίμα.

