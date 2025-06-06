Tom Cruise: Έπεσε 16 φορές με φλεγόμενο αλεξίπτωτο και μπήκε στο Ρεκόρ Guinness

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) εκτός από το να «σπάει» ταμεία με το «Mission: Impossible — The Final Reckoning», εξασφάλισε και μία θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, σημείωσε το ρεκόρ για τα περισσότερα άλματα με φλεγόμενο αλεξίπτωτο από ένα άτομο.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας πραγματοποίησε 16 άλματα από ελικόπτερο με αλεξίπτωτο που είχε εμποτιστεί σε καύσιμο και τυλιχτεί στις φλόγες.

«Ο Τομ δεν παίζει απλώς ήρωες δράσης - είναι ο ίδιος ήρωας δράσης!», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κρεγκ Γκλέντεϊ, αρχισυντάκτης των Guinness World Records.

«Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στην απόλυτη αφοσίωσή του στην αυθεντικότητα και στα όρια που επεκτείνει για το τι μπορεί να κάνει ένας πρωταγωνιστής. Είναι τιμή μας να αναγνωρίσουμε την απόλυτη αφοβία του με αυτόν τον νέο τίτλο Guinness World Records», συμπλήρωσε.

Για τη σκηνή στο Ντράκενσμπεργκ της Νότιας Αφρικής, ο Κρουζ και η ομάδα του προετοιμάστηκαν για εβδομάδες πριν ανέβουν σε ύψος πάνω από 75.000 πόδια με το ελικόπτερο, από όπου ο ηθοποιός πήδηξε με το φλεγόμενο αλεξίπτωτο.

Σύμφωνα με το Deadline, κατά την πτώση, αποκόπηκε από το κύριο αλεξίπτωτο και άνοιξε ένα εφεδρικό για να προσγειωθεί με ασφάλεια. Για αρκετές από τις λήψεις, ο Κρουζ είχε προσαρτημένο στο σώμα του ένα σύστημα κάμερας Snorri βάρους περίπου 22,7 κιλών για ένα πιο κοντινό πλάνο του φλεγόμενου ακροβατικού.

Η Paramount κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τα παρασκήνια της συγκεκριμένης σκηνής με τον Κρουζ να λέει στο συνεργείο με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο: «Θα είμαστε πολύ έξυπνοι. Δεν λέω να είμαστε ριψοκίνδυνοι. Δεν παίρνουμε ρίσκα... προφανώς».

Η ταινία έχει λάβει σε μεγάλο βαθμό θετικές κριτικές και αναμένεται να ξεπεράσει το όριο των 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Επίσης, προβλέπεται να σημειώσει μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία από την προηγούμενη ταινία της σειράς, «Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One».

Πηγή: skai.gr

