Chris Brown: Ο ράπερ έκανε αγωγή στη Warner Bros – Διεκδικεί 500 εκατ. δολάρια!

Ο ράπερ Κρις Μπράουν κατέθεσε αγωγή κατά της Warner Bros και διεκδικεί αποζήμιωση ύψους 500 εκατ. δολαρίων για τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που διατυπώθηκαν στη σειρά ντοκιμαντέρ του Investigation Discovery «Chris Brown: A History of Violence».

Στην αγωγή, σύμφωνα με το Variety, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ράπερ, χορευτής και ηθοποιός, Κρις Μπράουν, κατηγορεί τους παραγωγούς της σειράς ντοκιμαντέρ, τη Warner Bros. και την Ample, για συκοφαντική δυσφήμιση και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας μέσω δυσφημιστικών αξιώσεων εναντίον του. Ισχυρίζεται επίσης ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους είναι εντελώς ψευδή.

«Για να το θέσουμε απλά, αυτή η υπόθεση αφορά τα μέσα ενημέρωσης που βάζουν τα δικά τους κέρδη πάνω από την αλήθεια» αναφέρεται στην αγωγή. «Από τις αρχές Οκτωβρίου του 2024, η Ample LLC και η Warner Brothers ειδοποιήθηκαν ότι προωθούσαν και δημοσίευαν ψευδείς πληροφορίες επιδιώκοντας τα likes, τα κλικ, τις λήψεις και τα δολάρια και εις βάρος του Κρις Μπράουν. Τελικά, στις 27 Οκτωβρίου 2024, προβλήθηκε το "Chris Brown: A History of Violence" με επίγνωση ότι ήταν γεμάτο ψέματα και εξαπάτηση και παραβίαζε βασικές δημοσιογραφικές αρχές» σημειώνεται.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι οι ισχυρισμοί της «Jane Doe», που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του Μπράουν στη σειρά ντοκιμαντέρ είχαν «αξιοποιηθεί ξανά και ξανά» και ότι ήταν και η ίδια ήταν επιθετική και καταγγέλθηκε για βία από σύντροφό της.

Η μήνυση αναγνωρίζει ότι ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής έχει κάνει λάθη στο παρελθόν, τα οποία «αναγνωρίστηκαν δημόσια και είχαν αναφερθεί από τον ίδιο στο ντοκιμαντέρ του 2017, «Chris Brown: Welcome To My Life», αλλά έκτοτε «ωρίμασε από αυτές τις εμπειρίες και η εξέλιξή του μιλάει από μόνη της».

Στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ αναφέρεται ότι εστιάζει σε κατηγορίες εναντίον του τραγουδιστή που διατυπώθηκαν πριν από πολλά χρόνια συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης του κατά της Ριάνα το 2009. Το ντοκιμαντέρ υπογραμμίζει επίσης τον ισχυρισμό βιασμού από μια γυναίκα που μήνυσε προηγουμένως τον Μπράουν κατηγορώντας τον τραγουδιστή ότι τη νάρκωσε και επιτέθηκε εναντίον της το 2020, κατά τη διάρκεια αυτού που περιέγραψε ως πάρτι σε γιοτ που διοργανώθηκε από τον Σον "Diddy" Κομπς.

Υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία και οι παραγωγοί του ντοκιμαντέρ του Investigation Discovery «Chris Brown: A History of Violence» αγνόησαν γεγονότα που δεν ταίριαζαν με την αφήγησή τους και παρέμειναν σε σφάλματα του παρελθόντος, ο Μπράουν κατέθεσε την αγωγή, διεκδικεί αποζημίωση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων και δηλώνει ότι σκοπεύει να δωρίσει «ένα μέρος» της σε «επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης», εάν κερδίσει την υπόθεση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

«Η υπόθεση αφορά την προστασία της αλήθειας» είπε ο δικηγόρος Λιβάι ΜακΚάρθερν σημειώνοντας ότι «παρά το γεγονός ότι τους παρασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς τους, οι παραγωγοί αυτού του ντοκιμαντέρ προώθησαν σκόπιμα ψευδείς και δυσφημιστικές πληροφορίες, αγνοώντας εν γνώσει τους τις ηθικές τους υποχρεώσεις ως δημοσιογράφοι. Οι ενέργειές τους υπονομεύουν όχι μόνο τις δεκαετείς προσπάθειες του κ. Μπράουν να ξαναχτίσει τη ζωή του, αλλά και την αξιοπιστία των πραγματικών επιζώντων της βίας» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

