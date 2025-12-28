Η Αντόνια Τόμας πρωταγωνιστεί στη σειρά «Dig» - Γυρίσματα στην Ελλάδα

Η σταρ των «The Good Doctor» και «Misfits», Αντόνια Τόμας, είναι η τελευταία προσθήκη στο πρωταγωνιστικό καστ της επερχόμενης κωμικής σειράς του Peacock, «Dig». Η νέα παραγωγή αποτελεί την τηλεοπτική επιστροφή του δημιουργικού διδύμου Έιμι Πόλερ και Μάικλ Σουρ, οι οποίοι συνεργάζονται για πρώτη φορά μετά το θρυλικό «Parks and Recreation».

Η Πόλερ θα έχει το ρόλο της σεναριογράφου και εκτελεστικής παραγωγού μαζί με τον Σουρ ενώ θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό των Χιου Λόρι, Τζεραλντίν Βισβανάθαν και Φίνα Στράζα.

Βασισμένη στο μπεστ σέλερ «Excavations» της Κέιτ Μάιερς, η σειρά θα επικεντρωθεί σε τέσσερις γυναίκες που εργάζονται σε μια ανασκαφή στην Ελλάδα και βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά σταυροδρόμια στη ζωή τους. «Όταν ανακαλύπτουν ένα μυστικό που ήταν θαμμένο για πολύ καιρό και έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει την ιστορία, θα βρεθούν στο στόχαστρο μιας διεθνούς συνωμοσίας με υψηλά διακυβεύματα».

Η Tόμας θα υποδυθεί την Clare, την επικεφαλής του εργαστηρίου και του χώρου της ανασκαφής, σύμφωνα με το Deadline. Ο χαρακτήρας της περιγράφεται ως μια γυναίκα που προέρχεται από ένα πλούσιο περιβάλλον και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις δύσκολες συνθήκες της ανασκαφής.

Ο Χιου Λόρι υποδύεται τον Neville, έναν Βρετανό καθηγητή που αγαπάει με πάθος την αρχαιολογία και θεωρεί τον εαυτό του πηγή έμπνευσης για όλους όσους εργάζονται κοντά του. Η Στράζα έχει τον ρόλο της άπειρης βοηθού του καθηγητή Neville ενώ η Βισβανάθαν υποδύεται την Dylan, η οποία επιστρέφει στην ανασκαφή μετά από πέντε χρόνια για να κλείσει ανοιχτούς λογαριασμούς.

Το σενάριο του πιλότου συνυπέγραψαν οι Πόλερ και Σουρ ενώ η Τζέι Τζέι Φίλμπιν συμμετέχει ως η τρίτη σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός.

'The Good Doctor's Antonia Thomas Joins Amy Poehler Peacock Comedy 'Dig' https://t.co/9k98jvalP9 — Deadline (@DEADLINE) December 19, 2025

Η σειρά είναι μια παραγωγή της Universal Television σε συνεργασία με τις εταιρείες 3 Arts Entertainment, Ocean Avenue της Σάρον Τζάκσον, «Fremulon» του Σουρ και «Paper Kite Productions» της Πόλερ. Ο Μόργκαν Σάκετ, η συγγραφέας Κέιτ Μάιερς και ο σκηνοθέτης Ντιν Χόλαντ θα βρίσκονται επίσης στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής.

Η Τόμας θα πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια στο «Two Weeks in August», μια πρωτότυπη δραματική σειρά οκτώ επεισοδίων του BBC και στο «Agatha Christie's Tommy & Tuppence» του Britbox. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Cinemaholic τα γυρίσματα της σειράς είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 12 Ιανουαρίου 2026 και θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Λος Άντζελες και Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.