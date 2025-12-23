Happy Traveller στο Αμβούργο της Γερμανίας

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 16.50, ταξιδεύουν στο Αμβούργο και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ τους ακολουθούν σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης.

Το επεισόδιο του Happy Traveller ξεκινάει με την επίσκεψη στο εμβληματικό Hamburg Bunker στο St. Pauli, ένα καταφύγιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ανεβαίνουν με τις σκάλες μέχρι την κορυφή και εκεί απολαμβάνουν την πανοραμική θέα της πόλης.

Η εξερεύνηση συνεχίζεται στο άκρως εορταστικό DOM, το τεράστιο και ιστορικό λούνα παρκ του Αμβούργου. Εκεί υπάρχουν δεκάδες παιχνίδια και γιορτινή ατμόσφαιρα, ενώ από το επεισόδιο δε λείπουν οι τοπικές γεύσεις.

Η ομάδα ανακαλύπτει τη γαστρονομική πλευρά του Αμβούργου και δοκιμάζουν το κλασικό σάντουιτς με ψάρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, αλλά και αυθεντικά γερμανικά λουκάνικα από τους πάγκους με τα street food.

Το ταξίδι συνεχίζεται με επισκέψεις σε ιστορικές εκκλησίες και μνημεία, που αποτυπώνουν τη μακραίωνη ιστορία της πόλης, καθώς και με περπάτημα στις αμέτρητες γέφυρες και τα κανάλια της. Ξεχωριστή θέση στο επεισόδιο έχει και η χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά στο Δημαρχείο του Αμβούργου (Rathausmarkt), μία από τις πιο εντυπωσιακές της Γερμανίας.

Ο χώρος είναι εντυπωσιακά στολισμένος και με ζωντανή μουσική, ενώ το ιπτάμενο έλκηθρο με τον Άγιο Βασίλη περνά πάνω από την αγορά. Οι χριστουγεννιάτικες μυρωδιές από ζεστό κρασί, γλυκά και παραδοσιακά εδέσματα ολοκληρώνουν υπέροχα την εμπειρία.

Ένα γιορτινό επεισόδιο Happy Traveller με το Αμβούργο στο επίκεντρο, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 16.50, στον ΣΚΑΪ.

